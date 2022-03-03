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Дентіньйо перейшов у бразильський клуб

Сьогодні 12:27 185 0
Дентіньйо продовдить свою кар’єру у Бразилії
Дентіньйо перейшов у бразильський клуб
#Дентіньйо, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Колишній півзахисник Шахтаря Дентіньйо перейшов у бразильську Сеару.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

 Клуб не повідомляє про терміни контракту, як і сам гравець.

"Після такої тривалої перерви я дуже щасливий, що можу повернутися до своєї країни, і підписати контракт з великим бразильським футбольним клубом. Я дякую Сеарі за довіру та за прихильність моєму переходу. Я впевнений, що це буде чудовий рік з багатьма перемогами та досягненнями", – зазначив Дентіньйо.

Нагадаємо, Шахтар попрощався з Дентіньйо.

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