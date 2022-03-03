Колишній півзахисник Шахтаря Дентіньйо перейшов у бразильську Сеару.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб не повідомляє про терміни контракту, як і сам гравець.

"Після такої тривалої перерви я дуже щасливий, що можу повернутися до своєї країни, і підписати контракт з великим бразильським футбольним клубом. Я дякую Сеарі за довіру та за прихильність моєму переходу. Я впевнений, що це буде чудовий рік з багатьма перемогами та досягненнями", – зазначив Дентіньйо.