Джерело - football24.ua.
Колишній півзахисник Шахтаря Дентіньйо перейшов у бразильську Сеару.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб не повідомляє про терміни контракту, як і сам гравець.
"Після такої тривалої перерви я дуже щасливий, що можу повернутися до своєї країни, і підписати контракт з великим бразильським футбольним клубом. Я дякую Сеарі за довіру та за прихильність моєму переходу. Я впевнений, що це буде чудовий рік з багатьма перемогами та досягненнями", – зазначив Дентіньйо.
Нагадаємо, Шахтар попрощався з Дентіньйо.