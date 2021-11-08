Бразилець завершив співпрацю з гірниками

Шахтар оголосив про відхід півзахисника Дентіньйо після завершення дії контракту 8 листопада.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Дякуємо Дентіньйо за професіоналізм, зусилля, готовність завжди допомагати команді, яскраві матчі й важливі голи. Зичимо успіху і великих перемог на футбольному полі та в житті!", - йдеться в повідомленні.

Бразилець прийшов до клубу 2011 року і вже в дебютній грі з Оболонню на Донбас Арені забив свій перший гол. Дентіньйо провів у команді 10 років і здобув з нею 16 трофеїв – 6 чемпіонств, 5 Кубків і 5 Суперкубків України.

Загалом хавбек відіграв за Шахтар у всіх турнірах 197 матчів, забив 29 м'ячів та увійшов до ТОП-50 бомбардирів протягом усієї історії клубу.

Раніше, Дентіньйо підтвердив відхід з Шахтаря.