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Стала відома сума оренди Кадірі

Сьогодні 15:25 205 0
Динамо отримає лише 90 тис євро за оренду свого гравця
Стала відома сума оренди Кадірі
#Гонвед, #Динамо Київ, #Кадірі, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Динамо практично не отримає прибутку за оренду опорного півзахисника Мохаммеда Кадірі в угорський Гонвед.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Несподіваний трансфер Кадірі в Гонвед отримав свою орендну ціну. Угорці за чотири місяці оренди переведуть на рахунок Динамо 90 тис євро. Таким чином, ціною оренди формально стане сума зарплати ганця за цей час", - йдеться в повідомленні.

Мохаммед Кадірі приєднався до київського Динамо у червні 2019 року. За киян Кадірі провів 15 матчів в УПЛ, забитими голами не відзначався.

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