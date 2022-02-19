Стала відома сума оренди Кадірі

Джерело - Чемпіон.
Динамо практично не отримає прибутку за оренду опорного півзахисника Мохаммеда Кадірі в угорський Гонвед.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
"Несподіваний трансфер Кадірі в Гонвед отримав свою орендну ціну. Угорці за чотири місяці оренди переведуть на рахунок Динамо 90 тис євро. Таким чином, ціною оренди формально стане сума зарплати ганця за цей час", - йдеться в повідомленні.
Мохаммед Кадірі приєднався до київського Динамо у червні 2019 року. За киян Кадірі провів 15 матчів в УПЛ, забитими голами не відзначався.