Динамо оголосило про підписання Кадірі

Динамо досягло угоди з віденською Аустрією щодо трансферу 23-річного опорного півзахисника/центрального захисника Абдула Кадірі Мохаммеда.

Про це повідомляється на офіційному сайті киян.

Ганський футболіст підписав контракт з Динамо за схемою 4+1. За Динамо Кадірі виступатиме під 6.

Кадірі починав кар'єру в Гані в клубі Ашанті Голд, з яким у сезоні 2014/2015 став чемпіоном Гани. У 2016-му році футболіст перейшов до складу одного з лідерів чемпіонату Австрії — віденську Аустрію. В активі ганського футболіста 32 матчі в чемпіонаті Австрії, а також 6 поєдинків у межах групового етапу Ліги Європи.

2-го серпня 2018-го року Мохаммед підписав орендну угоду до закінчення сезону 2018/2019 з тульським Арсеналом. На рахунку Кадірі 27 матчів за Арсенал у всіх турнірах, 2 голи і 4 гольові передачі за російський клуб. Фанати Арсенала назвали Кадірі найкращим гравцем російської команди у минулому сезоні.

Сума угоди не розголошується. Орієнтовна вартість гравця оцінюється в €1,5 мільйони.

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Джерело - Динамо Київ.