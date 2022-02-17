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Береза: "Ми чекаємо мос***ів. Дамо так, що зупинимося в Москві"

Вчора 20:33 796 0
Почесний президент Дніпра-1 розповів про можливу війну з Росією
Береза: "Ми чекаємо мос***ів. Дамо так, що зупинимося в Москві"
#Береза, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Україна готова до можливого загострення ситуаці на сході країни.

Про це заявив почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза.

"Кого ми боїмося? Нехай лізуть, ми будемо ними земельку нашу удобрювати. Це дуже корисно, урожаї будуть гарні. Ми чекаємо мос***ів, нехай йдуть. Ми не браття", - заявив функціонер.

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"У нас 500 км фронту, його ніхто не скасовував. Там гинуть українські хлопці й дівчата. Куди ми дінемося? Ну почнуть вони, і що? Дамо так, що зупинимося в Москві. Нехай полізуть. Вони хочуть загострення? Ми готові", - сказав Береза.

Раніше одіозний росіянин підтримав українського сепаратиста.

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