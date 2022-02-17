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Одіозний росіянин підтримав українського сепаратиста

Сьогодні 12:55 314 0
Одіозний росіянин підтримав українського сепаратиста
#Кремльов, #Володимир Продивус

Джерело - Чемпіон.

 Умар Кремльов написав лист в підтримку експрезидента ФБУ Володимира Продивуса.

22 лютого у Києві відбудеться позачергова звітно-виборна конференція Федерації боксу України. ЇЇ ініціювали 14 регіональних федерацій. За словами представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня 2021 року, мають бути анульовані через порушення статутних норм ФБУ та відсутність кворуму.

Напередодні президент Міжнародної федерації боксу росіянин Умар Кремльев закликав сторони розібратися в конфлікті, але фактично підтримав експрезидента ФБУ Володимира Продивуса. 

“IBA стурбована поточною ситуацією в українському боксі та нагадує всім зацікавленим сторонам, що найкращим виходом із будь-якої складної ситуації є конструктивний діалог. IBA визнає пана Продивуса президентом UBF” - йдеться у листі до кандидата в президенту ФБУ Кирила Шевченка. . 

Нагадаємо, що в січні цього року тисячі українців обурив ролік в соцмережах, в якому Кремльов та Продивус обіймаються один з одним та стверджують, що Україна та Росія - братні народи.  

В ініціативну групу, яка наполягає на змінах в ФБУ, входить представники Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Цікаво, що собі думають представники решти обласних федерацій, яких, схоже, все влаштовує? Можливо, вони теж є адептами “русского мира”, який уособлює собою Володимир Продивус? Що дуже дивно для Тернопільської, Закарпатської та Волинської федерацій. Можливо, вони є “невиправними терпілами” з світоглядом кріпосних селян? Чи у них є спільні фінансові інтереси з Продивусом і компанією? Сподіваємося про це незабаром дізнатися і розповісти нашим читачам. 

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