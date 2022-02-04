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Гравець збірної України з футзалу Сірий: Божевільна підтримка. Дякую всім

Сьогодні 21:54 197 0
Збірній Україні не вистачило везіння в матчі з Росією
Гравець збірної України з футзалу Сірий: Божевільна підтримка. Дякую всім
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу, #Євген Сірий

Джерело - Трибуна.

Збірній Україні з футзалу не вистачило трохи везіння у півфінальному поєдинку проти Росії на Євро-2022 (2:3).

Про це заявив гравець української команди Євген Сірий.

"Після таких матчів важко щось говорити. Емоції переповнюють. Для нас це була, мабуть, маленька мрія. Трохи забракло футбольного везіння. Я дуже пишаюся тими хлопцями, з якими ділю роздягальню. Дякую всім", - заявив гравець.

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"Божевільна підтримка. Я не знаю – мабуть, навіть у великому футболі такої підтримки не існує. Що сьогодні коїлося на арені – я не уявляю, якби не ковід і була можливість заповнити всю арену, що б тут діялося. Це було б щось неймовірне".

  Дивіться: Україна - Росія 2:3. Огляд матчу

"Дякуємо за гру, є матч за 3-е місце – битимемося. Чого не вистачило наприкінці? Везіння. Ми віддали всі сили, емоції, всіх себе", – сказав Сірий.

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