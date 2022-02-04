Гравець збірної України з футзалу Сірий: Божевільна підтримка. Дякую всім

Збірній Україні не вистачило везіння в матчі з Росією

Джерело - Трибуна.

Збірній Україні з футзалу не вистачило трохи везіння у півфінальному поєдинку проти Росії на Євро-2022 (2:3).

Про це заявив гравець української команди Євген Сірий.

"Після таких матчів важко щось говорити. Емоції переповнюють. Для нас це була, мабуть, маленька мрія. Трохи забракло футбольного везіння. Я дуже пишаюся тими хлопцями, з якими ділю роздягальню. Дякую всім", - заявив гравець.

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"Божевільна підтримка. Я не знаю – мабуть, навіть у великому футболі такої підтримки не існує. Що сьогодні коїлося на арені – я не уявляю, якби не ковід і була можливість заповнити всю арену, що б тут діялося. Це було б щось неймовірне".

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