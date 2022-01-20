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Коваленко: Я пішов із Шахтаря у найкращий час

Сьогодні 21:39 131 0
Футболіст - про свій відхід з донецького клубу
Коваленко: Я пішов із Шахтаря у найкращий час
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

25-річний український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, котрий зараз виступає за Спецію на правах оренди вчасно пішов із донецького Шахтаря.

Про це заявив сам гравець.

"Чи був це оптимальний час, щоб піти із Шахтаря? Я думаю, що так. Я і не пересидів, і не поїхав занадто рано. Можна, звичайно, їхати і раніше. Але, якщо зважити на всі фактори, я поїхав у найкращий час", - зазначив Коваленко.

Коваленко перейшов до Аталанти у лютому 2021 року в якості вільного агента. Контракт Віктора належав Шахтарю з 2013 року.

Цього сезону Коваленко провів за Спецію 15 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо асист Коваленка допоміг Спеції вирвати перемогу в Мілана.

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