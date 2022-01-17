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Асист Коваленка допоміг Спеції вирвати перемогу в Мілана, Фіорентина знищила Дженоа. Результати 22 туру Серії А

Вчора 23:44 841 0
Відбулися чергові матчі Серії А
Асист Коваленка допоміг Спеції вирвати перемогу в Мілана, Фіорентина знищила Дженоа. Результати 22 туру Серії А
Фото: AFP
#Болонья, #Віктор Коваленко, #Мілан, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 січня, відбулося три матчі в рамках 22 туру Серії А.

Віктор Коваленко разом зі Спецією переміг Мілан. Українець вийшов на поле на 80-й хвилині і відзначився асистом на переможний гол.

Чемпіонат Італії - Серія А

22 тур, 17 січня

Мілан - Спеція 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Леау, 1:1 - 64 Агуделло, 1:2 - 90+5 Г'ясі

Болонья - Наполі 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Лосано, 0:2 - 47 Лосано

Фіорентина - Дженоа 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 15 Одріосола, 2:0 - 34 Бонавентура, 3:0 - 42 Бірагі, 4:0 - 51 Влахович, 5:0 - 69 Бірагі, 6:0 - 77 Торрейра

Нагадаємо, Аталанта без Маліновського розписала мирову з Інтером.

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