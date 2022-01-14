Калитвинцев: Полісся не заслужило на відпочинок

Полісся буде готуватися до сезону на зборах у Туреччині.

Про це розповів головний тренер житомирського клубу Юрій Калитвинцев у коментарі Футбол 1.

"Ми закінчили 27 листопада. Думаю, що й так багато відпочивали. Щоб відпочивати, потрібно заслужити на відпочинок. Ми його не заслужили. Багато годин на підготовку не буває.

У нас був дуже зім'ятий початок чемпіонату. Є над чим працювати. Дітям надано індивідуальну програму. Цей збір показав, що вони не сиділи на дивані.

Добре попрацювали у дворазовому режимі. З погодою пощастило. Дуже добрі умови для нас зробила команда Рух. Після цього у нас 2 вихідні і ми вилітаємо до Туреччини", - сказав Калитвинцев.