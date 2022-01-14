Калитвинцев: Полісся не заслужило на відпочинок

Джерело - Чемпіон.
Полісся буде готуватися до сезону на зборах у Туреччині.
Про це розповів головний тренер житомирського клубу Юрій Калитвинцев у коментарі Футбол 1.
"Ми закінчили 27 листопада. Думаю, що й так багато відпочивали. Щоб відпочивати, потрібно заслужити на відпочинок. Ми його не заслужили. Багато годин на підготовку не буває.
У нас був дуже зім'ятий початок чемпіонату. Є над чим працювати. Дітям надано індивідуальну програму. Цей збір показав, що вони не сиділи на дивані.
Добре попрацювали у дворазовому режимі. З погодою пощастило. Дуже добрі умови для нас зробила команда Рух. Після цього у нас 2 вихідні і ми вилітаємо до Туреччини", - сказав Калитвинцев.
Нагадаємо, президенти Металіста та Полісся профінансують зимовий турнір від ТК Футбол.