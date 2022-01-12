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Президенти Металіста та Полісся профінансують зимовий турнір від ТК Футбол

Сьогодні 18:26 75 0
Президенти Металіста та Полісся профінансують необхідні організаційні витрати та призовий фонд для команд
Президенти Металіста та Полісся профінансують зимовий турнір від ТК Футбол
#ТК Футбол

Джерело - footballua.tv.

Президент Металіста Олександр Ярославський та президент Полісся Геннадій Буткевич підтримали ініціативу телеканалів Футбол 1/2/3 провести у зимове міжсезоння у Туреччині виставковий турнір Winter Cup 2022.

Про це повідомляє footballua.tv.

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Група DCH Ярославського та BGV Group Буткевича як офіційні змагальні партнери профінансують необхідні організаційні витрати та призовий фонд для команд.

 "Я завжди готовий підтримати будь-які починання, які йдуть на користь українському футболу та українським уболівальникам. Не тільки Євро-2012 чи Суперкубок, а все, що допомагає підвищувати професійний рівень гравців та приносить радість фанатам. І чудово, що цим шляхом я зустрів однодумців. Що стосується Winter Cup 2022, то це чудова ідея, і Металіст боротиметься за перемогу в чесній спортивній боротьбі на радість харків'янам", - відзначив Ярославський.

 Winter Cup 2022 розпочнеться 3 лютого та триватиме 10 днів. 

Раніше, ТК Футбол назвав список учасників Зимового кубку.

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