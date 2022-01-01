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Емполі домовився про перехід захисника Мілана

Сьогодні 19:55 71 0
Конті змінить команду
Емполі домовився про перехід захисника Мілана
#Емполі, #Мілан, #Конті

Джерело - Чемпіон.

27-річний Андреа Конті, чий контракт із россонері завершиться влітку 2022 року, вже цієї зими залишить Мілан.

Про це повідомляє інсайдера Ніколо Скіра.

Конті перейде до Емполі.

На рахунку Конті у футболці Мілана 51 матч, у яких він зробив 5 асистів. Цього сезону захисник на полі жодного разу не з'являвся.

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.

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