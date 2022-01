Емполі домовився про перехід захисника Мілана

27-річний Андреа Конті, чий контракт із россонері завершиться влітку 2022 року, вже цієї зими залишить Мілан.

Про це повідомляє інсайдера Ніколо Скіра.

Конті перейде до Емполі.

Agreement in principle between #Empoli and Andrea #Conti. The right fullback will leave #ACMilan in January. Last details to close the deal. #transfers