Емполі домовився про перехід захисника Мілана

Конті змінить команду

Джерело - Чемпіон.

27-річний Андреа Конті, чий контракт із россонері завершиться влітку 2022 року, вже цієї зими залишить Мілан.

Про це повідомляє інсайдера Ніколо Скіра.

Конті перейде до Емполі.

Agreement in principle between #Empoli and Andrea #Conti. The right fullback will leave #ACMilan in January. Last details to close the deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 1, 2022

На рахунку Конті у футболці Мілана 51 матч, у яких він зробив 5 асистів. Цього сезону захисник на полі жодного разу не з'являвся.

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.