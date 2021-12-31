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Ковталюк змінить клуб у Казахстані

Сьогодні 23:25 53 0
Українець перейде до Шахтаря
Ковталюк змінить клуб у Казахстані
#Ковталюк

Джерело - meta-ratings.kz.

Український форвард казахського Акжайика Микола Ковталюк близький до переходу до карагандинського Шахтаря.

Про це повідомляє meta-ratings.kz.

Карагандинці цікавилися бомбардиром ще влітку, але тоді не вдалося переконати Акжайик відпустити свого основного форварда.

Після завершення чемпіонату гірники знову розпочали переговори з нападником. 26-річний Ковталюк вже дав свою згоду на перехід, залишилося втрясти лише дрібні деталі та контракт буде укладено.

Нагадаємо, Драченко залишив казахський клуб.

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