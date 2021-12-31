Ковталюк змінить клуб у Казахстані

Українець перейде до Шахтаря

Український форвард казахського Акжайика Микола Ковталюк близький до переходу до карагандинського Шахтаря.

Про це повідомляє meta-ratings.kz.

Карагандинці цікавилися бомбардиром ще влітку, але тоді не вдалося переконати Акжайик відпустити свого основного форварда.

Після завершення чемпіонату гірники знову розпочали переговори з нападником. 26-річний Ковталюк вже дав свою згоду на перехід, залишилося втрясти лише дрібні деталі та контракт буде укладено.

Нагадаємо, Драченко залишив казахський клуб.