Ковталюк змінить клуб у Казахстані

Джерело - meta-ratings.kz.
Український форвард казахського Акжайика Микола Ковталюк близький до переходу до карагандинського Шахтаря.
Про це повідомляє meta-ratings.kz.
Карагандинці цікавилися бомбардиром ще влітку, але тоді не вдалося переконати Акжайик відпустити свого основного форварда.
Після завершення чемпіонату гірники знову розпочали переговори з нападником. 26-річний Ковталюк вже дав свою згоду на перехід, залишилося втрясти лише дрібні деталі та контракт буде укладено.
Нагадаємо, Драченко залишив казахський клуб.