Казахський Кизилжар припинив співпрацю з 31-річним українським півзахисником Максимом Драченком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наш клуб залишає черкаський Мак-Грегор Максим Драченко. Максиме, дякуємо тобі за твій професіоналізм, самовіддачу та героїчну самовідданість, які ти виявляв протягом усіх 3,5 років, будучи нашим солдатом, так, саме солдатом", - йдеться у заяві пресслужби клубу.