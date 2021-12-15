Джерело - Чемпіон.
Казахський Кизилжар припинив співпрацю з 31-річним українським півзахисником Максимом Драченком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Наш клуб залишає черкаський Мак-Грегор Максим Драченко. Максиме, дякуємо тобі за твій професіоналізм, самовіддачу та героїчну самовідданість, які ти виявляв протягом усіх 3,5 років, будучи нашим солдатом, так, саме солдатом", - йдеться у заяві пресслужби клубу.
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Драченко захищав кольори казахстанського клубу з 2018 року. Раніше футболіст виступав за Шахтар-3 (Донецьк), Олімпік та Зірку.
Нагадаємо, донецький Олімпік виставив на продаж клубний автобус.