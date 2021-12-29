Палкін: Вважали, що будуємо нову команду, коли прийшов Каштру

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар проходить рік перебудови команди.
Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.
"Для нас це був складний рік. Він перехідний, ми вважали, ще коли прийшов Каштру, що будуємо нову команду. А виявилося, що ми почали її будувати з приходом Де Дзербі, бо в команді стали масово з'являтися молоді футболісти, а Тайсон, Марлос та Дентіньо пішли", - заявив функціонер.
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"Розвиток будь-якої організації, він циклічний, тому будь-який клуб проходить через етап становлення команди. 2021 був саме роком становлення команди, підтягування великої кількості молодих футболістів, відходом наших легенд", - сказав Палкін.
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