Палкін: Вважали, що будуємо нову команду, коли прийшов Каштру

Донецький Шахтар проходить рік перебудови команди.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Для нас це був складний рік. Він перехідний, ми вважали, ще коли прийшов Каштру, що будуємо нову команду. А виявилося, що ми почали її будувати з приходом Де Дзербі, бо в команді стали масово з'являтися молоді футболісти, а Тайсон, Марлос та Дентіньо пішли", - заявив функціонер.