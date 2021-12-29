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Палкін оцінив майбутнє Коноплянки у Шахтарі

Сьогодні 15:12 109 0
Сергій Палкін розповів, чому не грає Євген Коноплянка та яке його майбутнє у клубі.
Палкін оцінив майбутнє Коноплянки у Шахтарі
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Майбутнє півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки визначиться влітку.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Женя - серйозний професіонал. Він добре відпрацьовує на тренуваннях і ставиться до своєї роботи на високому рівні.

Але Роберто очікує від нього набагато більше, ніж він сьогодні може дати, на жаль. У цьому є нестиковка, тому мало ігрового часу.

Договір до кінця сезону. Що буде далі, думатимемо у це трансферне вікно", — сказав Палкін.

Коноплянка у поточному сезоні УПЛ зіграв лише шість хвилин у матчі проти Львова. У кваліфікації Ліги чемпіонів на його рахунку два поєдинки, у яких виходив на заміну.

Нагадаємо, Шахтар не продовжуватиме контракт з Коноплянкою.

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