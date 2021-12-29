Палкін оцінив майбутнє Коноплянки у Шахтарі

Джерело - shakhtar.com.
Майбутнє півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки визначиться влітку.
Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.
"Женя - серйозний професіонал. Він добре відпрацьовує на тренуваннях і ставиться до своєї роботи на високому рівні.
Але Роберто очікує від нього набагато більше, ніж він сьогодні може дати, на жаль. У цьому є нестиковка, тому мало ігрового часу.
Договір до кінця сезону. Що буде далі, думатимемо у це трансферне вікно", — сказав Палкін.
Коноплянка у поточному сезоні УПЛ зіграв лише шість хвилин у матчі проти Львова. У кваліфікації Ліги чемпіонів на його рахунку два поєдинки, у яких виходив на заміну.
Нагадаємо, Шахтар не продовжуватиме контракт з Коноплянкою.