Палкін оцінив майбутнє Коноплянки у Шахтарі

Майбутнє півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки визначиться влітку.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Женя - серйозний професіонал. Він добре відпрацьовує на тренуваннях і ставиться до своєї роботи на високому рівні.

Але Роберто очікує від нього набагато більше, ніж він сьогодні може дати, на жаль. У цьому є нестиковка, тому мало ігрового часу.

Договір до кінця сезону. Що буде далі, думатимемо у це трансферне вікно", — сказав Палкін.