Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award

Президент Шахтар отримав спеціальну нагороду з рук президента УЄФА

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Сьогодні, 1 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні Александр Чеферін вручив Рінату Ахметову почесну нагороду UEFA Football Leadership Award.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Президент Шахтаря отримав нагороду на честь досягнень Шахтаря протягом 25 років його президентства і в рік 85-річчя клубу.

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Після вручення нагороди на честь урочистої події в УЄФА було організовано офіційний обід, у якому взяли участь Александер Чеферін, Рінат Ахметов, Сергій Палкін, Дарійо Срна та Звонимир Бобан.

Нагадаємо, Шахтар запропонував Тете новий контракт.