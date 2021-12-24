Денисов: Час реально створювати для УПЛ єдиний пул

Клуби української Прем'єр-ліги мають об'єднатися, щоб створити єдиний телепул.

Про це заявив директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Зараз є певне розуміння всіх, що час реально створювати для УПЛ єдиний пул, що передбачає не продаж будь-якому каналу всіх прав, а те, що вся ліга, всі її команди домовилися, що продають ці права разом, а не так, як зараз", - заявив журналіст.