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Денисов: Час реально створювати для УПЛ єдиний пул

Сьогодні 08:29 441 0
Директор каналів Футбол 1/2/3 розповів про можливе створення телепулу
Денисов: Час реально створювати для УПЛ єдиний пул
#Денисов, #Чемпіонат України, УПЛ, #Футбол 1/2/3

Джерело - FootBoom.

Клуби української Прем'єр-ліги мають об'єднатися, щоб створити єдиний телепул.

Про це заявив директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Зараз є певне розуміння всіх, що час реально створювати для УПЛ єдиний пул, що передбачає не продаж будь-якому каналу всіх прав, а те, що вся ліга, всі її команди домовилися, що продають ці права разом, а не так, як зараз", - заявив журналіст.

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"Важливо, щоб клуби домовилися між собою, пакети були зрозуміло сформовані. Вибиратиме клуб, ліга, будуть йти наради, консультації – що ви хочете, як ви хочете. Найголовніше – кінцеве об'єднання клубів. І тут уже не час когось умовляти об'єднуватися", - сказав Денисов.

УПЛ вела переговори щодо телепула з DAZN та Setanta

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