Телеканали Футбол можуть втратити права на трансляцію матчів УПЛ

За права на трансляцію УПЛ посперечаються MEGOGO та канали Футбол 1/2/3

Джерело - Чемпіон.

Влітку 2022 року може змінитися телетранслятор української Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

Права на показ УПЛ належать каналам Футбол 1/2/3 до літа 2022 року.

Нині медіахолдинг 1+1 не хоче брати участь у тендері. За права на трансляцію УПЛ посперечаються MEGOGO та канали Футбол 1/2/3. MEGOGO називають беззаперечним фаворитом - у компанії серйозно налаштовані на покупку медіаправ.

Зазначається, що президент УАФ Андрій Павелко дуже зацікавлений у створенні єдиного пулу.

У регламент про атестацію клубів уже запровадили вимогу про передачу медійних прав лізі. Роботою з організації телепулу займатиметься сертифікована компанія УЄФА.

Зараз ТК Футбол платять 5-6 млн. доларів клубам, плюс 2-3 млн. витрачається на виробництво продукту.