Телеканали Футбол можуть втратити права на трансляцію матчів УПЛ
Сьогодні 13:55 561 1
Власник Десни може припинити фінансування команди
Сьогодні 15:24 14
Гвоздик: Для Ломаченка вже не важливий реванш із Лопесом
Сьогодні 14:09 159
Калітвінцев наступний? Юрченко залишив Десну - ЗМІ
Сьогодні 13:26 307
Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року
Сьогодні 11:31 141
Шевченко: Дженоа може боротися за результат
Сьогодні 08:14 1059
Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою Маліновського. Результати матчів 19 туру Серії А
Вчора 23:37 986
Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ
Вчора 23:11 421
Обережно! Кишенькові турніри з настільного тенісу
Вчора 19:09 363
Зінченко - у команді тижня 18 туру АПЛ
Вчора 18:02 420
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Телеканали Футбол можуть втратити права на трансляцію матчів УПЛ

Сьогодні 13:55 561 1
За права на трансляцію УПЛ посперечаються MEGOGO та канали Футбол 1/2/3
Телеканали Футбол можуть втратити права на трансляцію матчів УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

Влітку 2022 року може змінитися телетранслятор української Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

Права на показ УПЛ належать каналам Футбол 1/2/3 до літа 2022 року.

Нині медіахолдинг 1+1 не хоче брати участь у тендері. За права на трансляцію УПЛ посперечаються MEGOGO та канали Футбол 1/2/3. MEGOGO називають беззаперечним фаворитом - у компанії серйозно налаштовані на покупку медіаправ.

Актуально: президент Вереса: Єдиний телепул дозволить підвищити рівень конкуренції в УПЛ.

Зазначається, що президент УАФ Андрій Павелко дуже зацікавлений у створенні єдиного пулу.

У регламент про атестацію клубів уже запровадили вимогу про передачу медійних прав лізі. Роботою з організації телепулу займатиметься сертифікована компанія УЄФА.

Зараз ТК Футбол платять 5-6 млн. доларів клубам, плюс 2-3 млн. витрачається на виробництво продукту.

Коментарі ()