УПЛ вела переговори щодо телепула з DAZN та Setanta

Виконавчий директор УПЛ розповів

Джерело - Футбол News.

Приблизно 11 потенційних бродкастерів претендують на трансляцію української Прем'єр-ліги.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Йдеться не про єдиного транслятор. Так, може бути три-чотири транслятори, головне – щоб вони дотримувалися єдиних стандартів трансляції, використовували одну графіку та техніку, щоб виконували всі вимоги, зазначені в документації", - заявив функціонер.

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"Була порада УЄФА вже проводити зустрічі з потенційними покупцями. На території України ми вже провели майже з усіма. Цього тижня ми плануємо дві зустрічі. Також було проведено з міжнародними – DAZN, Setanta. Наступного тижня буде зустріч із Eleven Sports".

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"В принципі, дуже радує, що є досить великий інтерес у УПЛ. За нашими підрахунками приблизно 11 потенційних бродкастерів, які можуть розглядати це питання. На території України їх 5, ще 6 – міжнародні", – сказав Дикий.

Нагадаємо, УПЛ представила символічну збірну першої частини сезону.