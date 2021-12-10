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Скрипник: Грали за свій імідж та свою країну

Сьогодні 13:13 168 0
Віктор Скрипник прокоментував матч проти Буде/Глімт
Скрипник: Грали за свій імідж та свою країну
#Зоря

Джерело - ПроФутбол.

Зоря вистроїла гру проти Буде/Глімт від оборони у 6 турі Ліги конференції.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Якщо брати два матчі проти цього суперника, то у Норвегії намагалися грати верхнім блоком та пресингувати. Ми там програли. І Буде/Глімт заслуговує на компліменти, ми розуміли, з ким зустрічаємося. Їх Рома не змогла обіграти, і ми цього разу вирішили зіграти від оборони, компактно.

Актуально: Зоря - Буде/Глімт 1:1. Огляд матчу

Вдячний хлопцям за цей матч. Загалом, ми задоволені. Трохи насолили конкуренту, щоб вони не перше місце зайняли. Ми грали за свій імідж та свою країну, подарунків нікому робити не збираємось", - сказав Скрипник.

Нагадаємо, Зоря зіграла внічию з Буде/Глімт у Лізі конференції.

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