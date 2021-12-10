Скрипник: Грали за свій імідж та свою країну

Зоря вистроїла гру проти Буде/Глімт від оборони у 6 турі Ліги конференції.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Якщо брати два матчі проти цього суперника, то у Норвегії намагалися грати верхнім блоком та пресингувати. Ми там програли. І Буде/Глімт заслуговує на компліменти, ми розуміли, з ким зустрічаємося. Їх Рома не змогла обіграти, і ми цього разу вирішили зіграти від оборони, компактно.

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Вдячний хлопцям за цей матч. Загалом, ми задоволені. Трохи насолили конкуренту, щоб вони не перше місце зайняли. Ми грали за свій імідж та свою країну, подарунків нікому робити не збираємось", - сказав Скрипник.