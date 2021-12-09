Зоря зіграла внічию з Буде/Глімт у Лізі конференції

Джерело - Чемпіон.
У 6 турі Ліги конференцій Зоря вдома зіграла внічию з норвезьким Буде/Глімт.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Ліга Конференцій
Група С, 6 тур
09 грудня
Зоря - Буде/Глімт 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Назарина, 1:1 - 68 Вернидуб (автогол)
Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Хомченовький, Назарина, Громов (Шахаб, 82), Гладкий (Овусу, 72), Аллах'яр
Буде/Глімт: Хайкін, Конрадсен (Хейбротен, 89), Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Пеллегріно (Пернамбуко, 64 (Мугіша, 89), Ботхейм, Сольбаккен
Попередження: Мацапура (86), Назарина (90) - Ветлесен (83)