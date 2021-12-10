Гасперіні вірив у камбек в матчі з Вільярреалом

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні розчарований поразкою від Вільяреала (2:3) у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам тренер на пресконференції.

"Зазвичай нам вдається викладатися на повну в таких матчах, але цього разу початок вийшов просто жахливим. На такому рівні важко, коли ти відразу поступаєшся у рахунку.

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Пізніше у нас з'явилося відчуття, що все можна виправити, але було надто пізно. Мурієль влучив у стійку, могло стати 3:3 і це дало б нам шанс кинутися усім складом. Втім, слід визнати – ми не грали 90 хвилин так як можемо. Від цього ще більш прикро, адже ми вилетіли після гри, яку цілком могли виграти.

У цьому сезоні мої футболісти показали стільки хороших матчів, що часом у них може статися "вихідний". Коли нам вдалося покращити якість футболу, то ми відразу створили багато можливостей для голів. Вільяреал вийшов уперед так швидко, вони могли відійти ще глибше, а ми щосили намагалися зламати їх. Весь перший тайм склався невдало, ми втрачали м'яч, не вистачало звичної якості. Ми залишаємо Лігу чемпіонів з великим жалем", – відзначив Гасперіні.