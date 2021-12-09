Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 грудня, завершився груповий етап Ліги Чемпіонів.

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли:

З першого місця: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Аякс, Реал, Баварія, Манчестер Юнайтед, Лілль та Ювентус

З другого місця: Парі Сен-Жермен, Атлетіко, Спортінг, Інтер, Бенфіка, Вільярреал, Зальцбург, Челсі

Під час жеребкування першого раунду плей-оф, що відбудеться 13 грудня, команди, що посіли перші місця, будуть сіяними, відповідно другі - несіяними. Статус сіяних дозволяє перший матч грати у гостях, а другий - на своєму полі. При цьому в одній парі не може бути команд, які грали в одній групі, або є представниками однієї асоціації.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів заплановано на 15/16/22/23 лютого, другі матчі - на 8/9/15/16 березня.

Додамо, що в стикові матчі Ліги Європи (проти команд, що посіли другі місця в групах ЛЄ) за підсумками групового етапу Ліги Чемпіонів вийшли:

Лейпциг, Порту, Боруссія (Дортмунд), Шериф, Барселона, Аталанта, Севілья, Зеніт.