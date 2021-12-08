Андронов: Абсолютно ганебний фініш для донецького Шахтаря

Нічия у матчі шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтаря з Шерифом (1:1) є абсолютно ганебним фінішем для донецького клубу.

Про це заявив російський коментатор Олексій Андронов.

"Шахтар - Шериф 1:1. Абсолютно ганебний фініш для донецького клубу.

Два тижні тому ми з друзями були у Тирасполі. На грі із Реалом. Це абсолютно вражаюча історія. Придністров'я - у багатьох сенсах заповідник СРСР. Але не у футбольному. Академія, стадіон, сама атмосфера. Квиток на матч я шукав ДОБУ! І не знайшов би, якби не один ексфорвард ЦСКА.

З трибуни все не так, як на ТБ. Шериф може чогось не вміти, не могти на тлі Крооса та Модрича. Але вони біжать, мчать! Справжні електровіники. Вони замкнули на 5 хвилин Реал у штрафному майданчику, могли і повинні були забити...

Вночі ми зустрілися з кількома гравцями у найкращому закладі Тирасполя. Я їм побажав удачі. І - на Зеніт чи Спартак (якщо він пройде). Вони широко й безтурботно посміхалися. Знаєте чому? Вони щасливі люди! Займаються улюбленою грою, хороший тренер, має чудовий результат.

Це історія Шерифа, а не Шахтаря. Де Дзербі випустив наприкінці третього воротаря, про якого вже всі забули. Той і одержав... Це історія чудового тренера Юрія Вернидуба. Того не забрало в космос після перших двох перемог у групі. Він продовжує реально дивитись на речі.

За першим таймом не те, що задоволення не було - була катастрофа. У другому я радий, що вони мене в перерві почули і зробили все, що просив. У першому таймі не було насолоди - була порнографія. Це просто те, за чим цікаво та приємно спостерігати. Люди роблять свою справу. Добре та якісно. У цьому сенс футболу.

Звісно, ​​Шериф не виграє Єврокубок. І ще 350 клубів цього не зроблять. Але дарувати людям радість, приносити собі відчуття реалізованості... Це і є спорт! Тож вітаю всіх причетних!", - зазначив Андронов.