Шахтар втратив перемогу над Шерифом Вернидуба у Лізі чемпіонів

Шахтар не зміг здобути жодної перемоги у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів вдома зіграв внічию з Шерифом.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Шахтар відкрив рахунок наприкінці першого тайму - Фернандо отримав м'яч у штрафному майданчику та проштовхнув його повз голкіпера Шерифа.

Шериф зрівняв рахунок на останній хвилині матчу. М'яч після подачі з флангу застряг у штрафному майданчику українського клубу і Ніколов з другої спроби пробив повз Шевченка.

Гірники з 2 очками посіли останнє місце в групі D.

Ліга чемпіонів 2021/22

Група D, 6 тур

07 грудня

Шахтар - Шериф 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Фернанду, 1:1 - 90+3 Ніколов

Шахтар: Пятов (Шевченко, 86) – Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Кривцов, Бондар, Додо – Маркос Антоніо – Соломон, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Марлос – Фернандо (Мудрик, 46).

Шериф: Атанасіадіс – Крістіано, Дуланто, Арболеда, Фернандо Костанца – Аддо, Коловос (Ніколов, 46), Тілль – Бруно, Янсане, А. Траоре.

Попередження: Фернандо, 10, Мудрик, 78 – Аддо, 18, Дуланто, 83