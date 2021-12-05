УПЛ. Маріуполь врятувався від поразки у матчі з Десною в 17 турі

Кащук оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна вдома зіграла внічию з ФК Маріуполь.

Маріупольська команда вела у рахунку 2:0, але господарі не лише відігралися, а й вийшли вперед. У компенсовані хвилини матчу гості зрівняли рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 5 грудня

Десна - Маріуполь 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Кащук, 0:2 - 48 Кащук (пен), 1:2 - 51 Арвеладзе, 2:2 - 57 Юрченко, 3:2 - 80 Волошин, 3:3 - 90+1 Хромей

Десна: Ігор Литовка, Олександр Сафронов, Сергій Болбат, Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе (Вікентій Волошин 78), Владислав Калітвінцев (Максим Дегтярьов 90+1), Тарас Завійський, Денис Безбородько (Ілля Шевцов 78), Пилип Будківський, Євген Селін, Владлен Юрченко

Маріуполь: Микита Турбаєвський, Максим Чех (Микита Петерман 69), Дмитро Топалов (Михайло Хромей 76), Олег Очеретько, Дмитро Мишньов (Стефан Спіровський 90+1), Олексій Кащук, Марк Мампассі, Олександр Драмбаєв, Петро Стасюк, Артем Холод, Кирило Меліченко

Попередження: Владислав Калітвінцев 45, Андрій Домбровський 45+1 - Дмитро Мишньов 16, Максим Чех 37

Нереалізований пенальті: Пилип Будківський 75 (стійка)

Раніше, Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі УПЛ.