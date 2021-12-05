УПЛ. Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі

Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Денис Фаворов.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
17 тур, 5 грудня
Зоря - Інгулець 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 62 Фаворов
Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Рейс, Цвек, Громов, Булеца, Гладкий, Шахаб(Фрімпонг 90+1), Кабаєв(Алібеков 90)
Запасні: Жилкін, Руфаті, Снурніцин, Казаков, Крістіан, Алефіренко
Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Полегенько, Козак, Коваленко, Шишка (Головкін 88), Опанасенко, Поспєлов, Лупашко, Стефен (Плохотнюк 77)
Запасні: Гальчук, Шарай, Бартуловіч, Коробенко, Смоляков, Якимів
Попередження: Вернидуб 11, Кабаєв 40, Фаворов 68, Поспєлов 86, Шахаб
Нагадаємо, Колос переграв Металіст 1925.