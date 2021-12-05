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УПЛ. Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі

Сьогодні 15:50 149 0
Єдиний гол у матчі забив Фаворов
УПЛ. Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі
#Зоря, #Інгулець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Денис Фаворов.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

17 тур, 5 грудня

Зоря - Інгулець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 62 Фаворов

Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Рейс, Цвек, Громов, Булеца, Гладкий, Шахаб(Фрімпонг 90+1), Кабаєв(Алібеков 90)

Запасні: Жилкін, Руфаті, Снурніцин, Казаков, Крістіан, Алефіренко

Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Полегенько, Козак, Коваленко, Шишка (Головкін 88), Опанасенко, Поспєлов, Лупашко, Стефен (Плохотнюк 77)

Запасні: Гальчук, Шарай, Бартуловіч, Коробенко, Смоляков, Якимів

Попередження: Вернидуб 11, Кабаєв 40, Фаворов 68, Поспєлов 86, Шахаб

Нагадаємо, Колос переграв Металіст 1925.

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