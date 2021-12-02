Донецький Шахтар дуже добре розвивається і є найкращим клубом в Україні.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

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"Коли містер Ахметов прийшов до Шахтаря - це був навіть за українськими стандартами дуже маленький клуб. Зараз він найкращий в Україні за результатами, грає в Лізі чемпіонів і є дуже серйозним опонентом для будь-кого", – сказав Чеферін.