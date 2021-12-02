Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Донецький Шахтар дуже добре розвивається і є найкращим клубом в Україні.
Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.
"Все йде від голови, зверху. Шахтар – клуб, який розвивається дуже добре", - заявив функціонер.
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"Коли містер Ахметов прийшов до Шахтаря - це був навіть за українськими стандартами дуже маленький клуб. Зараз він найкращий в Україні за результатами, грає в Лізі чемпіонів і є дуже серйозним опонентом для будь-кого", – сказав Чеферін.
Нагадаємо, Рух планує викупити форварда Шахтаря.