Рух планує викупити форварда Шахтаря

Рух може викупити нападника Андрія Борячука у Шахтаря.

Про це розповів спортивний директор львівського клубу Володимир Лапіцький для програми Футбольний формат.

"Викуп Борячука? Розмовляємо зараз про це. Насамперед потрібне бажання Андрія, бо у клубу воно є. Будемо говорити з Андрієм про це взимку, коли залишиться пів року оренди. Почуємо, що він хоче.

Футболіст він хороший. І людина дуже позитивна. Тому хочеться, щоби він залишився. Але насамперед слухатимемо, що хоче він", – сказав Лапіцький.