Гравці вбиті: Головний тренер Миная - після матчу з Динамо

УПЛ. Динамо обіграло Минай у 16 турі
Сьогодні 15:56 788
УПЛ. СК Дніпро-1 знищив Ворсклу у 16 турі
Сьогодні 21:23 275
Збірна України програла Норвегії у матчі Кубку Девіса
Сьогодні 19:25 322
УПЛ. Чорноморець програв Десні у 16 турі
Сьогодні 18:53 210
Дудченко посів 24-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубку світу
Сьогодні 17:53 439
Снігур виграла престижний турнір у Дубаї
Сьогодні 16:22 672
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:00 4955
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”
Сьогодні 14:42 280 1
Семеренко та Джима у ТОП-25 індивідуальної гонки етапу Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 14:27 1173
Герман Зонін: Я штрафував і Сабо, і Фоменка
Сьогодні 12:06 8085
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:25 100
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:18 125
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль Сергей Хлюдзинский
Сьогодні 19:10 740
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:59 687
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money” Harry BettMan
Сьогодні 14:42 280 1
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:33 243
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:44 639
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 18:00 1002 1
Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією
Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією Андрій Дунець
Вчора 17:31 800
Крадіжка дня. Хлопчина прорвався на поле та поцупив м'яч у зірки Ліверпуля
Крадіжка дня. Хлопчина прорвався на поле та поцупив м'яч у зірки Ліверпуля Андрій Дунець
Вчора 17:13 611
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами Віктор Слюсаренко
25.11.2021 17:49 445
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг Віктор Слюсаренко
25.11.2021 16:14 789
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії Віктор Слюсаренко
25.11.2021 14:20 1639
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру Harry BettMan
25.11.2021 13:37 784
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі Віктор Слюсаренко
25.11.2021 12:44 1062
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Ліверпуль розгромив Саутгемптон. Результати матчів 13 туру АПЛ 441
21:41 Футбол Алавес вдома програв Сельті. Результати матчів 15 туру Ла-Ліги 248
21:40 Гандбол Українські гандболістки програли Данії у першому контрольному матчі 77
21:36 Футбол Баварія здолала Армінію, Кельн переграв Боруссію. Результати матчів 13 туру Бундесліги 316
21:25 Блог Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским 106
21:23 Футбол УПЛ. СК Дніпро-1 знищив Ворсклу у 16 турі 275
21:18 Блог Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження 128
21:15 Хокей Президент ФХУ хоче дискваліфікувати всіх учасників новоствореної Суперліги 183
21:11 Футбол Сампдорія - Верона 3:1. Огляд матчу 120
20:55 Футбол Аталанта Маліновського переграла Ювентус. Результати матчів 14 туру Серії А 547
20:41 Футзал ХІТ розгромив Моноліт, Ураган зіграв внічию з Енергією. Результати матчів 13 туру Екстра-ліги 167
20:40 Футбол Шахтар прибув до Кропивницького з одним нападником 242
20:25 Футбол Емполі - Фіорентина 2:1. Огляд матчу 148
20:11 Футбол Франков: Динамо абсолютно безпорадне проти пресингу 232 1
20:10 Біатлон Санітра: Радий, що у команді є конкуренція 383
19:56 Футбол Лілль зіграв внічию з Нантом у 15 турі Ліги 1 183
19:41 Футбол Чорноморець - Десна 0:1. Огляд матчу 223
19:35 Футбол Гравці вбиті: Головний тренер Миная - після матчу з Динамо 1477
19:27 Пряма трансляція УПЛ. Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE 1594
19:25 Теніс Збірна України програла Норвегії у матчі Кубку Девіса 322
19:10 Блог Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль 746
19:06 Футбол Карпати перемогли Діназ, Лівий берег обіграв Мункач. Результати 20 туру Другої ліги 771
18:55 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 1264
18:53 Футбол УПЛ. Чорноморець програв Десні у 16 турі 210
18:41 Футбол Луческу: Динамо пощастило у матчі з Минаєм 743

Гравці вбиті: Головний тренер Миная - після матчу з Динамо

Сьогодні 19:35 1477 0
Ігор Леонов подякував своїм футболістам за гру
Гравці вбиті: Головний тренер Миная - після матчу з Динамо
#Леонов, #Минай, #Динамо

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер закарпатського Миная Ігор Леонов подякував своїм підопічним за гру у матчі з київським Динамо (0:2) у 16-му турі чемпіонату України з футболу.

Про це заявив фахівець в ефірі ТК Футбол 1.

"Хлопці після гри вбиті у роздягальні. Ми не здобули багато очок у чемпіонаті, тому перебуваємо у тяжкому психологічному стані. Незважаючи ні на що ми продовжуватимемо йти вперед. Я подякував хлопцям за гру. Потрібно грати з першої до останньої хвилини, а не так, як ми сьогодні, тільки в другому таймі", - зазначив Леонов.

Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу розчарований грою своєї команди у матчі з Минаєм.

Коментарі ()