Гравці вбиті: Головний тренер Миная - після матчу з Динамо

Головний тренер закарпатського Миная Ігор Леонов подякував своїм підопічним за гру у матчі з київським Динамо (0:2) у 16-му турі чемпіонату України з футболу.

Про це заявив фахівець в ефірі ТК Футбол 1.

"Хлопці після гри вбиті у роздягальні. Ми не здобули багато очок у чемпіонаті, тому перебуваємо у тяжкому психологічному стані. Незважаючи ні на що ми продовжуватимемо йти вперед. Я подякував хлопцям за гру. Потрібно грати з першої до останньої хвилини, а не так, як ми сьогодні, тільки в другому таймі", - зазначив Леонов.