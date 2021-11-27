Луческу: Динамо пощастило у матчі з Минаєм

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розчарований грою своєї команди у матчі з Минаєм (2:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Ми надто самовпевнено зіграли у першому таймі, розслаблені. Могли забити 3-4 голи - цього не зробили. У перерві я їм сказав, що буде зовсім інший футбол. Минай діятиме агресивніше, буде набагато складніше.

Вважаю, нам пощастило. Міг бути й інший результат. Минай створив кілька гарних моментів, вигравав єдиноборства, був агресивнішим, наполегливішим, більше бажав. Добре, що буде тиждень на підготовку до наступного матчу, бо не було пауз взагалі цих хлопців - збірна, ліга чемпіонів", - сказав Луческу.