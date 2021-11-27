Луческу: Динамо пощастило у матчі з Минаєм

УПЛ. Динамо обіграло Минай у 16 турі
Сьогодні 15:56 505
Дудченко посів 24-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубку світу
Сьогодні 17:53 230
Снігур виграла престижний турнір у Дубаї
Сьогодні 16:22 457
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:00 4409
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”
Сьогодні 14:42 229
Семеренко та Джима у ТОП-25 індивідуальної гонки етапу Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 14:27 887
Герман Зонін: Я штрафував і Сабо, і Фоменка
Сьогодні 12:06 7980
Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок
Сьогодні 10:42 10517
Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22
Сьогодні 09:13 2160
Стаховський анонсував завершення кар'єри у збірній України
Сьогодні 08:28 431
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:59 356
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money” Harry BettMan
Сьогодні 14:42 229
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:33 209
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:44 557
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 18:00 969 1
Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією
Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією Андрій Дунець
Вчора 17:31 765
Крадіжка дня. Хлопчина прорвався на поле та поцупив м'яч у зірки Ліверпуля
Крадіжка дня. Хлопчина прорвався на поле та поцупив м'яч у зірки Ліверпуля Андрій Дунець
Вчора 17:13 576
Захисник Барси травмувався, святкуючи гол, якого не було
Захисник Барси травмувався, святкуючи гол, якого не було Сергей Хлюдзинский
Вчора 14:00 434
Ще раз про банкролл та його правильне використання
Ще раз про банкролл та його правильне використання Harry BettMan
Вчора 12:54 402
Мілевський повернувся у футбол, прийнявши пропозицію від російського блогера
Мілевський повернувся у футбол, прийнявши пропозицію від російського блогера Віктор Слюсаренко
25.11.2021 22:52 8073
Перес вивів вперед Рому: Зоря пропустила швидкий гол
Перес вивів вперед Рому: Зоря пропустила швидкий гол Віктор Слюсаренко
25.11.2021 22:24 433
Ярмоленко відкрив рахунок у матчі з Рапідом
Ярмоленко відкрив рахунок у матчі з Рапідом Віктор Слюсаренко
25.11.2021 20:31 2889
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами Віктор Слюсаренко
25.11.2021 17:49 438
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг Віктор Слюсаренко
25.11.2021 16:14 779
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії Віктор Слюсаренко
25.11.2021 14:20 1608
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:41 Футбол Луческу: Динамо пощастило у матчі з Минаєм 156
18:27 Футбол Гоффенгайм забив шість голів на виїзді, Кельн переграв Боруссію. Результати матчів 13 туру Бундесліги 95
18:11 Футбол Емполі та Сампдорія здобули перемоги. Результати матчів 14 туру Серії А 135
17:53 Біатлон Дудченко посів 24-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубку світу 230
17:40 Хокей Помер 16-річний гравець московського Динамо 209
17:26 Бокс Бріггс назвав кращого суперважковаговика сучасності 328
17:09 Футбол Алавес вдома програв Сельті. Результати матчів 15 туру Ла-Ліги 141
16:54 Пряма трансляція АПЛ. Ліверпуль - Саутгемптон: онлайн-трансляція. LIVE 565
16:54 Пряма трансляція УПЛ. Чорноморець - Десна: онлайн-трансляція. LIVE 975
16:54 Теніс Молчанов та Стаховський перемогли норвежців у матчі Кубку Девіса 262
16:41 Футбол Буковина здолала Дніпро, Лівий берег обіграв Мункач. Результати 20 туру Другої ліги 446
16:39 Футбол Минай - Динамо 0:2. Огляд матчу 404
16:25 Футбол Арсенал переміг Ньюкасл. Результати матчів 13 туру АПЛ 191
16:22 Теніс Снігур виграла престижний турнір у Дубаї 457
16:11 Футбол Перша ліга. Поділля вирвало перемогу у Полісся у 20 турі 235
16:00 Біатлон Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 4409
15:56 Футбол УПЛ. Динамо обіграло Минай у 16 турі 505
15:47 Футбол Ліверпуль хоче підписати Ремзі 212
15:35 Футбол Гвардіола: Стерлінг повертається до своєї найкращої версії 271 1
15:10 Футбол Нива перестріляла Кремінь у 20 турі Першої ліги 303
14:59 Блог Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу 357
14:55 Футбол Маркевич розніс суддівство у матчі із ФК Львів 482
14:42 Блог 1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money” 229
14:42 Хокей Українська хокеїстка вперше виступить у жіночій НХЛ 291
14:27 Біатлон Семеренко та Джима у ТОП-25 індивідуальної гонки етапу Кубка світу в Естерсунді 887

Луческу: Динамо пощастило у матчі з Минаєм

Сьогодні 18:41 156 0
Фахівець прокоментував матч в Ужгороді
Луческу: Динамо пощастило у матчі з Минаєм
#Луческу, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розчарований грою своєї команди у матчі з Минаєм (2:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Ми надто самовпевнено зіграли у першому таймі, розслаблені. Могли забити 3-4 голи - цього не зробили. У перерві я їм сказав, що буде зовсім інший футбол. Минай діятиме агресивніше, буде набагато складніше.

Вважаю, нам пощастило. Міг бути й інший результат. Минай створив кілька гарних моментів, вигравав єдиноборства, був агресивнішим, наполегливішим, більше бажав. Добре, що буде тиждень на підготовку до наступного матчу, бо не було пауз взагалі цих хлопців - збірна, ліга чемпіонів", - сказав Луческу.

Коментарі ()