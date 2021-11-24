Буяльський: Оборонець Баварії сказав, що був фол

Арбітр матч Динамо - Баварія був зобов'язаний поставити пенальті у ворота німецького клубу.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський у коментарі Бомбардир.

"Після першого тайму Ернандес сказав, що фол був. Ну я підійшов до нього і кажу: "Фол"? Він: "Yes, foul", – і все. У принципі, більше нічого не говорив.

Головний суддя сказав: "Може, фол і був, але м'яч ти приймав не у бік воріт". Не зрозуміло. Коли ми з Ворсклою граємо, людина приймає у бік кутового і нам ставлять одинадцятиметровий. А у Лізі чемпіонів таке не дають. Ернандес так і сказав мені, що фол, а головний – що я приймав не у бік воріт", – сказав Буяльський.