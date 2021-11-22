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Захисник Шахтаря готовий перейти у нову команду Шевченка

Сьогодні 16:41 123 0
Сергій Кривцов прокоментував можливість переходу у Дженоа
Захисник Шахтаря готовий перейти у нову команду Шевченка
#Дженоа

Джерело - football24.ua.

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов готовий перейти у Дженоа, якщо його відпустить донецький клуб.

Про це він розповів в інтерв'ю Футбол 24.

"Якщо подзвонить Шевченко? Ніяких дій. У мене ще півтора року контракту із Шахтарем. Якщо Дженоа домовиться із Шахтарем, або якщо клуб скаже, мовляв, ти нам не потрібен, ми тебе відпускаємо – то звісно, що перейду. Наразі я гравець Шахтаря, тож всі думки – тільки про Шахтар", - сказав Кривцов.

Раніше, Шахтар назвав заявку на матч з Рухом.

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