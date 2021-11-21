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Ворскла - Маріуполь 5:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:38 338 0
У звітному матчі Тіль оформив дубль та зробив один асист
Ворскла - Маріуполь 5:1. Огляд матчу
#Ворскла, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла розгромила Маріуполь. 

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 21 листопада

Ворскла - Маріуполь 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Тіль, 2:0 - 22 Тіль, 2:1 - 62 Топалов, 3:1 - 66 Пешич, 4:1 - 79 Тамм, 5:1 - 83 Степанюк

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу (Артем Челядін 69), Олів'є Тілль, Руслан Степанюк, Сергій Яворський, Йоонас Тамм, Володимир Чеснаков, Давид Пуцлін, Ібрахім Кане, Лукас Рангел (Іван Пешич 30)

ФК Маріуполь: Микита Турбаєвський, Максим Чех (Михайло Хромей 78), Дмитро Топалов (Артур Микитишин 78), Дмитро Мишньов, Олексій Кащук, Богдан В'юнник (Деніс Світюха 58), Денис Шостак (Микита Петерман 58), Марк Мампассі (Станіслав Микицей 78), Петар Босанчіч, Петро Стасюк, Кирило Меліченко

Попередження: Станіслав Микицей 84

Вилучення: Микита Петерман 60

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