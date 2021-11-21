Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У п'ятнадцятому турі Української Прем'єр-ліги Минай вдома зіграв внічию з Інгульцем.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 21 листопада

Минай - Інгулець 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 28 Ковальов, 1:1 - 39 Селезньов, 2:1 - 45+1 Горін, 2:2 - 80 Плохотнюк

Попередження: Петрусенко, 64, Месхі, 74, 90+2 - Коробенко, 12, Бартуловіч, 16, Гопей, 4, Шарай, 90+3.

Вилучення: Месхі, 90+2 (друге попередження).

Минай: Кучер - Гончар, Горін, Семенко, Синьогуб - Месхі, Петрусенко - Білоног (Байдал, 76), Хахльов, Б. Коваленко (Кобак, 76) - Селезньов (Вишневський, 56).

Інгулець: Гальчук - Асмелаш, Поспєлов, Ковальов, Опанасенко (Головкін, 83) - Коробенко (І. Коваленко, 46) - Полегенько, Запорожець, Бартуловіч (Лупашко, 46), Козак (Шарай, 62) - Гопей (Плохотнюк, 62).

Раніше, Шахтар вирвав перемогу у Руху у 15 турі УПЛ.