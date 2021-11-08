Україна - Болгарія: Де дивитися онлайн контрольний матч

Матч відбудеться у четвер, 11 листопада

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі збірна України в Одесі зустрінеться з Болгарією.

Матч відбудеться у четвер, 11 листопада. Початок о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.