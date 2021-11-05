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Лавриненко - про пожиттєвий контракт з Інгульцем: Все залежить від результату

Сьогодні 16:02 169 0
Фахівець - про своє майбутнє у клубі
Лавриненко - про пожиттєвий контракт з Інгульцем: Все залежить від результату
#Лавриненко, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко відчуває підтримку від президента клубу Олександра Поворознюка.

Про це заявив сам фахівець.

"Пожиттєвий контракт з Інгульцем? Чи змінилися наші відносини з президентом клубу? Ні. Я і нині відчуваю підтримку президента клубу. Більше він мене заспокоює у деяких моментах: "Нічого, будемо працювати, підсилюватися".

Інколи у мене є складні періоди, не виходить у плані результату. Я відчуваю підтримку. 

З приводу того чи пожиттєвий контракт чи ні. Це все алегорія. Все залежить від результату. Буде результат команди, то можна і треба працювати і досягати результату. Немає результату - немає гарантій, що я тут залишуся", - зазначив Лавриненко.

Раніше коментатор Віктор Вацко після матчу з Вересом (0:0) закликав петрівський клуб знятися з УПЛ, або помінятися місцями з Металістом.

Нагадаємо, Селезньов заявив, що він більше забив голів, ніж увесь Інгулець.

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