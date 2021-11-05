Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко відчуває підтримку від президента клубу Олександра Поворознюка.

Про це заявив сам фахівець.

"Пожиттєвий контракт з Інгульцем? Чи змінилися наші відносини з президентом клубу? Ні. Я і нині відчуваю підтримку президента клубу. Більше він мене заспокоює у деяких моментах: "Нічого, будемо працювати, підсилюватися".

Інколи у мене є складні періоди, не виходить у плані результату. Я відчуваю підтримку.

З приводу того чи пожиттєвий контракт чи ні. Це все алегорія. Все залежить від результату. Буде результат команди, то можна і треба працювати і досягати результату. Немає результату - немає гарантій, що я тут залишуся", - зазначив Лавриненко.