Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко відчуває підтримку від президента клубу Олександра Поворознюка.
Про це заявив сам фахівець.
"Пожиттєвий контракт з Інгульцем? Чи змінилися наші відносини з президентом клубу? Ні. Я і нині відчуваю підтримку президента клубу. Більше він мене заспокоює у деяких моментах: "Нічого, будемо працювати, підсилюватися".
Інколи у мене є складні періоди, не виходить у плані результату. Я відчуваю підтримку.
З приводу того чи пожиттєвий контракт чи ні. Це все алегорія. Все залежить від результату. Буде результат команди, то можна і треба працювати і досягати результату. Немає результату - немає гарантій, що я тут залишуся", - зазначив Лавриненко.
Раніше коментатор Віктор Вацко після матчу з Вересом (0:0) закликав петрівський клуб знятися з УПЛ, або помінятися місцями з Металістом.
Нагадаємо, Селезньов заявив, що він більше забив голів, ніж увесь Інгулець.