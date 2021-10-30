УПЛ. Інгулець та Верес не визначили сильнішого в 13 турі

Джерело - Чемпіон.
Інгулець та Верес зіграли внічию у 13 турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 тур, 30 жовтня
Інгулець - Верес 0:0
Інгулець: Гальчук, Запорожець(Бартуловіч 90+2), Шарай, Полегенько, Козак(Коваленко 71), Коробенко, Сітало, Шишка, Асмелаш, Ковальов(Салем 71), Поспєлов
Запасні: Шуст, Плохотнюк, Головкін, Опанасенко, Якимів, Стефен
Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров, Петько(Популях 82), Пасіч, Панасенко(Гегедош 75), Тимофієнко(Гечев 82), Сергійчук(Шестаков М. 75)
Запасні: Кичак, Шестаков С., Махнєв
Попередження: Петько 80, Запорожець 89
Нагадаємо, Шахтар без проблем переміг Десну.