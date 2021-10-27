Селезньов: Хто такий Поворознюк? Я голів більше забив, ніж увесь Інгулець

Нападник Миная Євген Селезньов не розумію, коли сторонні люди починають говорити про футбол.

Про це заявив сам футболіст.

"Після слів Поворознюка, що він ніколи не візьме мене до себе в команду, я його набрав. Кажу: "Слухай, що я тобі поганого зробив?" Він мені сказав, що мою кар'єру потрібно було закінчувати 2015 року після фіналу Ліги Європи. Зате у 2018 році в Туреччині я виграв два кубки, а він ніколи кубки не вигравав і щось мені говоритиме? Я голів більше забив, ніж увесь Інгулець.

Футболіст повинен грати у футбол, а шахтар - працювати в шахті. Кожен має займатися своєю справою. Я не розумію, коли сторонні люди починають говорити про футбол. Про мій перехід до Інгульця взагалі не було мови, я нікуди не просився.

Теж слова Поворознюка: Якщо Селезньов - футболіст, то я - іспанський льотчик. А хто він, футболіст? Ти це кажеш людині, яка була на певному рівні, вигравала чемпіонства, трофеї, виступала поряд з багатьма футболістами, грала у збірній. Це його, звісно, ​​справа. Нехай каже, що хоче, я знати його не знаю", - зазначив Селезньов.