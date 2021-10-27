Селезньов: Хто такий Поворознюк? Я голів більше забив, ніж увесь Інгулець

Джерело - Sportarena.
Нападник Миная Євген Селезньов не розумію, коли сторонні люди починають говорити про футбол.
Про це заявив сам футболіст.
"Після слів Поворознюка, що він ніколи не візьме мене до себе в команду, я його набрав. Кажу: "Слухай, що я тобі поганого зробив?" Він мені сказав, що мою кар'єру потрібно було закінчувати 2015 року після фіналу Ліги Європи. Зате у 2018 році в Туреччині я виграв два кубки, а він ніколи кубки не вигравав і щось мені говоритиме? Я голів більше забив, ніж увесь Інгулець.
Футболіст повинен грати у футбол, а шахтар - працювати в шахті. Кожен має займатися своєю справою. Я не розумію, коли сторонні люди починають говорити про футбол. Про мій перехід до Інгульця взагалі не було мови, я нікуди не просився.
Теж слова Поворознюка: Якщо Селезньов - футболіст, то я - іспанський льотчик. А хто він, футболіст? Ти це кажеш людині, яка була на певному рівні, вигравала чемпіонства, трофеї, виступала поряд з багатьма футболістами, грала у збірній. Це його, звісно, справа. Нехай каже, що хоче, я знати його не знаю", - зазначив Селезньов.
За кар'єру 36-річний Євген забив 116 голів в УПЛ і хоче перевершити рекорд результативності Сергія Реброва та Максима Шацьких (по 123 голи). Гравці "Інгульця" за півтора сезони в УПЛ відправили у ворота суперників 33 м'ячі.