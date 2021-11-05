Воронін: Не думаю, що найближчим часом отримаю пропозицію з України

Колишній футболіст збірної України, а зараз тренер московського Динамо Андрій Воронін готовий попрацювати з національною командою України.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи звали до нового тренерського штабу збірної України? Ні. Я навіть не знаю того тренера, який зараз очолює команду. І я взагалі не думаю, що найближчим часом отримаю пропозицію з України.

А якби запропонували після відходу Шевченка? Я б із задоволенням розглянув пропозицію та прийняв цю роботу. Україна - це країна, де я виріс і яку люблю. І любитиму завжди. Але йти абикуди - не хочу. Тож про це немає сенсу зараз говорити", - сказав Воронін.