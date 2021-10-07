Клопп: Воронін був неймовірним гравцем, дуже талановитим

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп несправедливо ставився до українського форварда Андрія Вороніна під час спільної роботи в Майнці на початку 2000-х.
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Про це розповів сам спеціаліст.
"Воронін - єдиний гравець Майнца, з яким я б підписав контракт, якби він зараз відновив кар'єру. Якщо Андрій хоча б один день в житті знав, наскільки хорошим гравцем він міг би бути, було б класно. Він був неймовірним гравцем, дуже талановитим.
Я ставився до нього несправедливо. У мій перший рік в якості тренера, особливо в мій перший повноцінний сезон, я завжди тільки заміняв ним інших. А потім Андрій прийшов до мене в кабінет і запитав: "Чому я ніколи не виходжу в стартовому складі?
Я поставив йому лише одне питання: "Ти хочеш чесної відповіді?" Він ствердно кивнув. Після цього я сказав: "Тому що ти не скаржишся, коли вже не виходиш в старті ". Він відповів: "Досить справедливо!" Після чого продовжував починати гри на лавці запасних", - цитує Клоппа The Mirror.