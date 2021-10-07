Клопп: Воронін був неймовірним гравцем, дуже талановитим

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп несправедливо ставився до українського форварда Андрія Вороніна під час спільної роботи в Майнці на початку 2000-х.

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Про це розповів сам спеціаліст.