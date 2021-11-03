Функціонер відповів відомому коментатору

Джерело - Чемпіон.

На телеканалі Футбол хочуть, щоб взагалі була одна команда в Україні/

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк

"На телеканалі Футбол хочуть, щоб взагалі була одна команда в Україні? Це зрозуміло. Хотів би побажати Вацку не висловлюватись про клуби. Нехай спробує хоча б одну копійку вкласти у певний клуб і подивиться, як ця відповідальність тисне. Як би він грав, коли б фінансував клуби? А ще краще, я б йому побажав взяти дуст, намазати лисину і потім є два варіанти: або волосся відросте, або інші думки в голову прийдуть", - сказав Поворознюк.

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Раніше коментатор Віктор Вацко після матчу з Вересом (0:0) закликав петрівський клуб знятися з УПЛ, або помінятися місцями з Металістом.

Нагадаємо, Селезньов заявив, що він більше забив голів, ніж увесь Інгулець.