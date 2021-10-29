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У Казахстані на 2 роки дискваліфікували російського тренера

Сьогодні 09:21 207 0
Астана залишилась без головного тренера
У Казахстані на 2 роки дискваліфікували російського тренера
#Астана

Джерело - football24.ua.

Наставника Астани Андрія Тихонова дискваліфікували на 2 роки від роботи у Казахстані за демарш його підопічних у матчі з Кайратом (0:1).

Про це повідомляє KFF.kz.

Наприкінці першого тайму зустрічі футболісти Астани покинули поле, демонструючи свою незгоду із суддівськими рішеннями. Проте вже за кілька хвилин підопічні російського тренера повернулись та продовжили гру, яку у підсумку програли.

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Тихонов запевнив, що це була ініціатива гравців, а не його.У фахівця ще є шанс на оскарження рішення.

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