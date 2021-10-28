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Організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи

Сьогодні 12:16 Віктор Слюсаренко 120 0
Організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи
#Пекін, #Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні розповіли про штрафи, якими каратимуть спортсменів. За порушення карантинних правил спортсменам загрожуватиме дискваліфікація.

Про це повідомляє ТАСС.

Штрафи торкнуться не тільки спортсменів. Чжан Цзяньдун, віцемер Пекіна та заступник голови оргкомітету Ігор-2022, розповів, що за порушення заходів щодо боротьби з COVID-19 позбавлятимуть акредитації учасників делегацій.

Повідомляється, що деякі деталі зараз обговорюються з Міжнародним олімпійським комітетом.

"Недотримання зазначених у керівництві протиепідеміологічних заходів може призвести до запобігання, тимчасового чи постійного позбавлення акредитації або дискваліфікації учасника Ігор, усунення від участі у змаганнях, позбавлення відповідних кваліфікацій та інших досить серйозних наслідків", - сказав Цзяньдун.

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