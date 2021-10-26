Вінісіус - фанат Барселони, - колишній скаут каталонців

Нападник Реалу Вінісіус Жуніор був близьким до переходу в Барселону.

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Про це повідомляє Marca.

"Вінісіус – фанат Барси. Я можу сказати, що він плакав від щастя, коли Барса зробила камбек і виграла у ПСЖ із рахунком 6:1. Барса вже підписала Вінісіуса. Два його агенти були моїми близькими друзями. Але в останню мить друзі зрадили і мене, і клуб. З 2017 року ми жодного разу не розмовляли", – сказав Кюрі.