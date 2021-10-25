Джерело - Sport.es.
Голкіпер Реала Тібо Куртуа та хавбек "вершкових" Федеріко Вальверде отримали пошкодження в поєдинку 10-го туру Ла-Ліги проти Барселони (1:2).
Про це повідомляє Sport.es.
Вальверде з'явився на полі у другому таймі, проте через 20 хвилин після виходу був замінений назад через травму. Футболіста турбує коліно.
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У Куртуа виникли проблеми з правою ногою, коли він вибивав м'яч в одному з епізодів. У понеділок футболісти пройдуть додаткові обстеження.