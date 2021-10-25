Результат Ель Класіко не вплине на долю нідерландця в Барселоні

Джерело - Marca.

Головний тренер Барселони Рональд Куман не буде звільнений після поразки від Реала (1:2).

Про це повідомляє Marca.

Імовірність поразки в класіко існувала, тому воно не вплине на становище фахівця.

Актуально: Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко

Однак майбутнє Кумана в клубі багато в чому залежить від результатів у трьох найближчих матчах - з Райо Вальєкано, Алавесом і з Динамо в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, фанати Барселони напали на автомобіль Кумана.