Джерело - Marca.
Головний тренер Барселони Рональд Куман не буде звільнений після поразки від Реала (1:2).
Про це повідомляє Marca.
Імовірність поразки в класіко існувала, тому воно не вплине на становище фахівця.
Актуально: Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко
Однак майбутнє Кумана в клубі багато в чому залежить від результатів у трьох найближчих матчах - з Райо Вальєкано, Алавесом і з Динамо в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, фанати Барселони напали на автомобіль Кумана.