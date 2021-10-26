Роналду увійшов до ТОП-10

Ліонель Мессі є головним претендентом на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.

Про це повідомляє Goal.com.

На другому рядку розташовується нападник Баварії Роберт Левандовський.

Трійку замикає Жоржиньо, який виграв ЛЧ з Челсі та чемпіонат Європи з Італією.

Загалом ТОП-10 виглядає так:

1. Ліонель Мессі (ПСЖ/Аргентина)

2. Роберт Левандовський (Баварія/Польща)

3. Жоржиньо (Челсі/Італія)

4. Нголо Канте (Челсі/Франція)

5. Карім Бензема (Реал/Франція)

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ/Франція).

7. Ромелу Лукаку (Челсі/Бельгія)

8. Ерлінг Голанд (Боруссія Д/Норвегія)

9. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед/Португалія)

10. Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті/Бельгія)

Нагадаємо, Де Дзербі назвав футболіста, який заслужив Золотий м'яч.