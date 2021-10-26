Джерело - Goal.com.
Ліонель Мессі є головним претендентом на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.
Про це повідомляє Goal.com.
На другому рядку розташовується нападник Баварії Роберт Левандовський.
Трійку замикає Жоржиньо, який виграв ЛЧ з Челсі та чемпіонат Європи з Італією.
Загалом ТОП-10 виглядає так:
1. Ліонель Мессі (ПСЖ/Аргентина)
2. Роберт Левандовський (Баварія/Польща)
3. Жоржиньо (Челсі/Італія)
4. Нголо Канте (Челсі/Франція)
5. Карім Бензема (Реал/Франція)
6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ/Франція).
7. Ромелу Лукаку (Челсі/Бельгія)
8. Ерлінг Голанд (Боруссія Д/Норвегія)
9. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед/Португалія)
10. Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті/Бельгія)
Нагадаємо, Де Дзербі назвав футболіста, який заслужив Золотий м'яч.