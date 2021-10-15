Буяльський і Миколенко повернулися в загальну групу Динамо

Лідери Динамо Віталій Буяльський та Віталій Миколенко повернулися до загальної групи команди.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Обидва футболісти мали проблеми з м'язами.
Завтра, 16 жовтня, Динамо зіграє з Львовом.
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Лідери Динамо Віталій Буяльський та Віталій Миколенко повернулися до загальної групи команди.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Обидва футболісти мали проблеми з м'язами.
Завтра, 16 жовтня, Динамо зіграє з Львовом.